蔡清祥(陳志賢攝)

佳和集團董事長翁茂鍾與檢警調人員不當往來，引發關注，法務部認為，前特偵組檢察官楊榮宗曾收受翁襯衫5次以上，楊拒絕法務部訪查。楊表示，翁送襯衫當作年節禮品，送襯衫是能代表什麼？

現為律師的楊榮宗表示，他記得在十多年前與同事聚餐時，翁突然過來跟他招呼，只與翁見過1次面，也是唯一1次。

楊榮宗說，在此之前，他根本就不認識翁，私下也沒往來，印象中當時翁具有榮譽觀護人的身分，翁曾在過年前，寄送襯衫當作年節禮品，不過送襯衫也不代表什麼。

法務部長蔡清祥表示，本案的調查標準，包括1 .與承辦翁茂鍾案件有關者；2.購買翁茂鍾公司股票者；3.接受翁茂鍾宴請5次以上者；4.接受翁茂鍾餽贈襯衫5次以上者。調查對象檢察界11人，調查局共9人，合計20人，其中在職6人，包括台北地檢署檢察長周章欽、高檢署檢察官黃和村、高分檢檢察官蘇南桓、潘國威、調查局官員王北齊、楊師宏。

法務部表示，檢察官部分，方萬富曾承辦翁男案件，且買股票、接受飲宴、襯衫5次以上；曲鴻煜曾承辦翁男案件，且買股票、接受襯衫5次以上；羅榮乾接受宴請、襯衫；凌博志買股票、接受宴請及襯衫；王崇儀有買股票；陳守煌、周章欽、黃和村、蘇南桓、潘國威、楊榮宗有收襯衫。

另調查局部分，秦台生曾承辦翁男案件，且買股票、接受飲宴、襯衫5次以上；宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生有買股票；王北齊、楊師宏、張濟平、柯尊仁則收受襯衫。

(中時 )