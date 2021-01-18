天后李玟（Co Co）擁一副好歌喉和歌藝、精湛唱跳功力，讓她穩坐天后寶座，李玟近年也因登上陸綜《我是歌手》，讓她再攀演藝事業高峰，而李玟昨（17日）迎接46歲生日，她在微博曬蛋糕照開心慶生，不過李玟卻因身邊不見富商老公Bruce，也讓李玟的婚姻狀態引發熱議。

李玟昨過46歲生日，寵粉絲的她，和歌迷一起開心唱歌過生日，身為壽星的李玟，事後開心曬出蛋糕照，並發文寫下：「難忘的一個生日，依然永遠快樂」，只見李玟雙手合十、蹲在蛋糕旁閉眼許願。

李玟微博全文。（圖／取材自李玟微博）

不過卻有細心網友揪出，李玟往年生日會曬出與老公Bruce合照，Bruce也不忘製造驚喜，但李玟今年的生日則不見Bruce現身，也讓李玟的9年婚姻狀態引發熱議。

其實李玟在去年7月時曾無預警發文喊：「醫治破碎心靈」，還因此引爆婚變疑雲，事後李玟親自發文解釋：「我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能」，並表示因為疫情關係，比較多時間待在家，由姊姊介紹她看心理學的書跟影片後產生興趣，李玟也感性寫下：「世界偶爾不美好，但是我們也要練習讓自己樂觀去面對，當你偶爾感到脆弱是OK的！不要害怕！告訴你身邊的人你真正的狀況」。

而李玟的姊姊Nancy也曾回應媒體，表示那是妹妹私事，她也不方便說什麼，但Nancy也呼籲外界不要太敏感，若李玟婚姻真的有狀況，一定會親自說明

(中時新聞網)