消基會今天公布去年12月間在雙北市購樣20件口罩，卻有3件外層驗出鉛含量每公斤6到11毫克，鉛會影響中樞神經發育，卻無標準難說不合格，建議參考國際標準訂定每公斤1毫克。

消費者文教基金會今天召開「3成的口罩PM2.5過濾效率低」記者會，做出以上公布。

消基會秘書長徐則鈺說，重金屬檢測時，沒驗出鎘、銻、鉻，但有3件樣品的外層驗出鉛含量為每公斤6到11毫克（mg/kg），而鉛對身體多種器官會造成傷害，尤其對兒童來說，會影響中樞神經發育。

消基會檢驗長凌永健說，消基會參考國家標準的「醫用面（口）罩」及「拋棄式防塵口罩」，未對材質的重金屬含量訂有規範；而國家標準的「紡織品安全規範（一般要求）」規範不得使用含鎘配件，且12歲以下兒童用紡織品表面塗層的鉛含量，每公斤不得超過90毫克。

徐則鈺說，國內目前沒有標準，不能說不合格，呼籲主管機關訂定標準。凌永健建議，應參考國際環保紡織協會與皮膚接觸產品中的鉛規範，為每公斤1毫克，且對照此標準，上述驗出鉛的3件已超過此標準。

其他檢驗，徐則鈺說，游離甲醛、塑化劑都沒檢出。

但他說，透過環境循環會回到人體身上，影響神經與免疫系統發展、干擾內分泌系統的壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚，有1件驗出含量每公斤超過300毫克，雖低於「紡織品安全規範（一般要求）」的此兩種總含量每公斤1000毫克，但口罩接近口鼻，建議訂定更嚴格的標準。

揮發性有機物方面，他說，主要有苯、甲苯、乙苯等，長時間吸入會頭暈、噁心、呼吸困難，嚴重的話，可能傷及中樞神經系統、肝腎、肺部與胎兒病變；但僅1件沒測出，其餘19件測出1到9種常見揮發性有機物，但是國內沒有標準可對照，也建議訂定標準。

另外，凌永健說，細懸浮微粒（PM2.5）過濾效率檢測，有6件樣品的防護效率低於80%，但跟過濾2019冠狀病毒沒相關性，仍具保護力，只是比較弱，而是對空污阻隔效率比較差。

(中央社)