民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案通過後，除2月6日即將登場的高雄市議員黃捷罷免案投票外，挺萊豬立委成為下一波遭討伐對象。台北市議員羅智強今（18）日指出，已有台中里長響應罷免基進黨台中立委陳柏惟。對此，陳柏惟在臉書回擊，嗆羅智強是「不務正業的不分區議員」，靠馬英九發跡，如今不斷扯防疫後腿、到處蹭人氣，因此對於他不斷找立委單挑，並不意外。

羅智強今在臉書表示，有台中在地的鄭伯其里長正式響應割萊委行動，要發動罷免陳柏惟，而台中市議員羅廷瑋也允諾全力支援鄭里長，並稱陳柏惟是台中版的王浩宇，兩人為瞎挺萊豬的所言所行有87%相似，陳柏惟也該為他背叛台中人民食安、瞎挺萊豬，付起政治責任。

對此，陳柏惟透過臉書回嗆，批羅智強製造話題蹭人氣，更拿羅智強過去參選高雄市議員落敗一事狠酸，指他眼看前途無光，沉潛多時後改變戰術，死黏著當時的國民黨明星馬英九，從馬蕭競選總部發言人發跡，靠著忠心護主，短短4年一路當上總統府副秘書長。

陳柏惟嗆羅智強扯防疫後腿、到處蹭人氣。（圖／摘自陳柏惟臉書）

馬英九當年開放含有瘦肉精美牛，陳柏惟質疑，羅智強那時怎麼就不會叫老闆「懸崖勒牛，別護萊牛」？並細數羅智強近來作為，不斷扯防疫後腿，說不讓小明來是拆散家庭，加利事件明明是廠商走夜路也說是政府沒管好，「他議員做得怎樣我不知道，但每天嘴中央的事情，反著做就把台灣守下來了你看他冥不冥。」

能言善道的羅智強被認為是國民黨「空軍一哥」，陳柏惟說，羅智強其實是臉書「斗內一哥」、買廣告大王，曾被發現按讚數有一半都來自海外，更曾發下豪語表示，2017年底臉書按讚超過百萬就要參選台北市長，不料資金不足，累積至91萬仍功虧一簣，只好改選市議員，成為六都按讚數最多的市議員。

最後，陳柏惟提醒羅智強，2022年要兌現參選台北市長的承諾，要不惜一切選到底，不要讓人以為到處亂喊亂蹭，只是衝市議員人氣搶版面的手法，「就像宣布參選2020年總統那樣，很快就鳥掉了！」

(中時新聞網)