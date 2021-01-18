促轉會主委楊翠之子魏揚在2014年太陽花因攻佔行政院，遭起訴煽惑他人犯罪，二審判4個月徒刑。但經上訴最高法院後，今撤銷有罪判決，發回高院更審。綠委何志偉今日回應，尊重司法判決。綠委莊瑞雄表示，最高法院此舉是希望高院好好調查，讓外界心服。

莊瑞雄指出，此案涉及主確違法事項時，是否將市民不服從，抵抗權給列進去，法院會去檢視，此案主觀是否構成擅動他人犯罪。在最高法院可能是遇到開明派的法官，所以才會將案子撤銷發回更審。

莊瑞雄說，目前看來，最高法院是承認人民抵抗權，也認為高院沒有好好去調查，就說此案不符合要件，所以最高法院才會要求高院重新調查，外界才會心服。

魏揚曾就讀清大社會所，而過去是蔡英文總統文膽、總統府副秘書長的姚人多曾是清大社會所所長，現為清大社會副教授，當時魏揚遭逮捕時也曾前往探視。魏揚也曾是蔡總統的小英基金會實習生，當時分配到綠委姚文智辦公室實習。

除魏揚外，包括民進黨台北市議員吳沛憶、民進黨台北市黨部副執行長何孟樺，都曾就讀清大社會所，外界普遍認為與姚人多關係匪淺，在黨內則被視為蔡總統的英家軍。

曾一度打算參選2015年苗栗縣立委補選，後被爆出性騷擾女學生事件才宣布退選的陳為廷，也曾就讀清大社會系，同時受教於姚人多。

(中時 )