葡萄牙公共衛生系統正面臨崩潰，在疫情侵襲嚴重地區的醫院，重症病床已經被新冠病患占滿。

衛生部長Temido在周日下午在巡視一家醫院時指出，醫護系統正承受極大壓力。

葡萄牙在歐洲，每十萬名居民擁有較少的重症病床，最多僅能容納672名新冠肺炎重症病患。根據衛生部數據，周日的重症病床已經被新冠病患佔據647床。衛生協會表示，未來一周，需要住院的新冠患者將急遽增加。

葡萄牙周日新增1萬0385名確診者，以及152名死亡；而葡國人口僅一千萬人。根據牛津大學支持的數據分析，葡國在過去七日的平均人口染疫人數為歐洲最高。

多數的新增病例集中在首都里斯本，該市許多病患被移往其他地區。里斯本最大的醫院一醫師指出，已經超出負荷能量地進行醫療工作，而且我們也不是唯一一家發生這種情形的醫院。里斯本Tagus河畔的一家醫院指出，醫院已經無法對新冠病患提供病床，醫院很快會進入「災難前」階段。

(時報資訊)