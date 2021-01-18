2017年危老政策上路，似乎讓老屋春天再現。台灣房屋集團趨勢中心統計，六都屋齡30年以上的老屋四年來房價變化，其中以台南激增37.6%最可觀，居次的台中也有23.1%的漲幅，高雄則以19.5%排名第三；北三都表現最佳的是桃園，漲福9.4%，台北與新北也各自有6.3%、1%的成長，六都老屋身價看漲。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，危老重建是政府為了加速市容更新而推動的政策，雖然危老的同意門檻為百分之百，但沒有最小基地面積的限制，且審議流程簡便，加上時程容積獎勵，因此近年老屋循危老途徑改建的風氣日盛，從2017年政策上路至2020年底為止，累計已核准1,236案，由於去年更進一步修法增加規模獎勵制度，可望進一步加速促進危老重建的推動。

六都中，以台南老屋身價漲幅最大，從2017年9.3萬，到2020年的12.8萬，台灣房屋台南成大加盟店店東歐明東表示，危老重建只是台南老屋創造身價的原因之一，主要因為房價基期低，加上龐大的觀光商機，讓台南老屋房價扶搖直上。

歐明東指出，台南擁有全台古都的榮銜，文化底蘊深厚，因此後疫情時代的國旅熱潮，讓台南擁有龐大的觀光商機，除了安平老街、國華街等觀光老街，許多原本不起眼的巷弄老屋，也接連打造成極具特色的文創商店，進而形成一個又一個的特色老街，像神農街、正興街就是最具代表性的新興旅遊商圈。而台南老屋身價越老越值錢，不論買來出租或轉售都相當吸引投資人目光，像位於神農街的一棟86年老屋，就曾以近三千萬總價成交轉租做為文創商店，而台南知名的百年酒樓「寶美樓」， 2020年也由知名連鎖咖啡業者進駐展店，將老屋活化重現風華，更藉由老屋魅力成功打響品牌知名度，帶入龐大商機，因此將老屋做為商業用途，能創造更大效益，也讓台南老屋身價跟著水漲船高。

六都中，老屋漲幅北低於南，尤其是新北市四年只漲了1%，張旭嵐分析，購屋者捨台北買新北，多半偏好新大樓產品，尤其新北市重劃區推案量大，低總價區仍有不少新屋可選擇，加上危老都更價值不如台北高，導致屋齡的價差幅度小，老屋買氣和房價難見漲勢。

(時報資訊)