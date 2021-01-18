鋼鐵流通大廠新光鋼(2031)自結109年第4季合併稅前獲利約2.1億元，本業獲利續增；全年自結合併稅前獲利約9.13億元，比前年的1.24億元大增6.33倍，每股合併稅前獲利約2.97元。

新光鋼公布去年自結營運結果，受惠鋼市量價俱揚，自結109年第4季營業淨利2.9億元，比去年第3季的營業淨利1.55億元更佳，本業獲利續增，自結109年全年營業淨利4.69億元；自結109年第4季合併稅前獲利約2.1億元，持穩獲利，去年全年合併稅前獲利約9.13億元，大幅優於前年的低檔，每股合併稅前獲利約2.97元，明顯優於前年的EPS 0.39元。

回顧去年前3季，新光鋼109年第3季本業獲利擴增，加上業外有持有的世紀鋼(9958)的金融資產評價利益4.32億元挹注，單季稅後淨利5.79億元，每股淨利達1.89元；去年累計前3季稅後淨利為6.75億元、年增297%，EPS為2.19元，優於前年同期的0.55元。

展望今年，隨著台商回流以及綠能需求持續，公司鋼管、風電、鋼構等在手訂單能見度高，加上轉投資旗下新澄物流中心4層樓可望在第1季完工交屋，開始貢獻穩定租金，配合上半年中鋼內銷鋼價續看漲，今年公司本業將比去年成長可期。

(時報資訊)