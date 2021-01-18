醫院爆群聚 蘇貞昌：少搭機和群聚 減輕醫護壓力

北部某醫院爆發群聚感染，累積已有4醫護染疫，防疫檢討聲浪四起，行政院長蘇貞昌18日對此表示，台灣是亂世中的福地，不諱言「有一家醫院有點狀況」，但仍要給醫護加油打氣，政府會隨時檢討、盤點，他也呼籲國民減少搭機、減少群聚，幫醫護人員減輕壓力。

蘇貞昌說，新冠肺炎疫情一直變化，國外第二波、第三波疫情再起，甚至有變種病毒肆虐，已經近1億人確診、超過200萬人死亡。台灣靠著全國上下同心抗疫，一直是「亂世中的福地」，大家難免不知道外國情勢險峻，像是最近這段期間，很多都是境外移入個案。

蘇貞昌表示，全國醫護人員也撐了1年多，難免會有狀況，不諱言北部某醫院有點情況，但他強調，在第一線的醫護人員非常辛苦，冒著危險不辭勞苦為陌生的確診者服務，導致自己本身感染，應該給醫護人員加油打氣和鼓勵。

蘇貞昌說，政府也會檢討，因應各種情況隨時檢討、隨時盤點，強調外國疫情嚴峻，外國都已經封城，甚至禁止移動、限制5個人以上的集會，台灣能有這樣的條件已經非常不簡單，直言長時間在密閉機艙裡面非常危險，像這次北部某醫院爆群聚的破口就是來自境外移入。

蘇貞昌向國民喊話，如果能夠減少移動就少移動、多用視訊，幫醫護人員減少壓力、減輕負擔，國家才能安全、才能撐得久，拜託國人千萬不要大意，千萬要做好防疫所有的SOP，台灣才能一直撐下去。

蘇貞昌強調，「群聚」就是傳染的途徑，指揮中心已經擬定各種防疫的SOP，請大家要勤洗手、戴口罩、保持距離、減少群眾聚集，外國疫情嚴峻，台灣已經撐1年多，一定還要撐下去，只有大家同心合力，才能撐得久。

(中時 )