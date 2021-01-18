北部某醫院上周爆發群聚感染，院內4名醫護人員全確診染疫，目前該院仍採取封室不封院，雖桃園市長鄭文燦表示，會因應措施加強鄰近醫院的醫療能量，但鄰近醫院仍坦言，事件爆發後住院床數全滿，醫護人員壓力大，多數人力需協助加班。

桃園市長鄭文燦表示，中央疫情指揮中心目前的防疫醫師團隊及感控團隊都有進駐該院，除了分艙分流之外，也採取三個不同等級熱區的管制，不僅加強採檢也加強防疫動線調查。

鄭文燦說，群聚感染案件尚未結束，需用最高標準來做好院內感控，而市政府會負責社區足跡調查及居家隔離檢疫的工作，希望能確保社區安全，由於這段時間該院都採取只出不進的政策，市政府會協調鄰近醫院提高門診跟急診的能量。桃園市衛生局則說，原本配合協助的醫院僅有6家，因應疫情又再增加2家，目前共有8家醫院協助分擔病患。

鄰近醫院表示，群聚感染事件爆發後，病患確實明顯增加不少，而衛生局也會依照各家醫院的需求分配資源，坦言目前雖然壓力頓時增加，但仍持續執行應有的醫療服務作業。

另一家鄰近醫院坦言，事件爆發前，住院病患僅維持8成，但事後長達一個禮拜的期間住院病患全滿，門急診的掛號人數也比以往增加兩成，無奈的說「這也是沒辦法的事」，目前醫生及護理師都需要加班，醫療作業比以往更加繁重。

(中時 )