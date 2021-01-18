佳和集團董事長翁茂鍾籠絡逾百名法官及檢警調人員，並用筆記本記錄過程，前公懲會委員長石木欽案件爆發後，司法院根據筆記本進一步追查，認定20名現職或曾任法官有違失行為，其中1人是最高法院時任法官花滿堂。花得知調查結果，直呼「太扯了」。

翁茂鍾的記事本記錄2002年8月9日在與石木欽、花滿堂等人餐敘，石木欽接受司法院訪談時稱，這是在台南嘉南球場打完球後，晚上再一起到台南神田餐廳吃飯。

調查結果認定，花滿堂等法官雖非翁茂鍾及其公司所涉訴訟案件的承審法官，但有不當往來，次數不頻繁，無司法懲戒必要，但有行政懲處的必要，不過，已逾行政懲處的行使期間。

花滿堂今表示，當年是一群最高法院法官一起南下，到同事親戚家開的台南嘉南球場打高爾夫球，大家自費住農田水利會，聚餐則是親戚老闆請客，來的大部分人士都是當地仕紳，不知道背後出資者是誰，十幾年前的事情，公家機關現今公開調查報告「太扯了！我又不是跟翁單獨吃飯或是有討論案情內容。」

(中時 )