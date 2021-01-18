交通部今日舉辦「2021疫後觀光轉型論壇」，邀請國發會、經濟部、文化部等7部會首長前來參與。對於後疫情時代台灣觀光產業的發展，交通部長林佳龍說，各部會為落實觀光主流化，把與觀光旅遊有關的政策、資源來做報告並整合，未來會以工作坊、示範區來推動觀光圈聯盟。

為期2天的「疫後觀光轉型論壇」首日，由交通部部長林佳龍、國家發展委員會主委龔明鑫、經濟部政務次長陳正祺、行政院農業委員會副主任委員陳添壽、文化部常務次長李連權、原住民族委員會副主任委員鍾興華Calivat•Gadu、客家委員會副主委范佐銘等7位部會首長一起圓桌會議。

林佳龍說，交通部邀集7部會首長來參加論壇是超前部署，一方面回顧過去一年從防疫紓困到振興的成果，及需要再精進的地方，另方面針對疫情過後台灣觀光的前瞻轉型與升級；中央、地方需同時投入，同時由觀光產業界整合更好遊程，提供旅客更好的產品選擇，走向精緻觀光、深入旅遊的方向，等疫情過後，國門打開，可迎接全世界的觀光客。

林佳龍說，國際上現在對台灣都很肯定，也很好奇台灣防疫做得好，人們能過日常生活，觀光是體驗經濟，相信很多國家像是日本，疫後最想來的旅遊目的地就是台灣，一定要超前部署、做好準備，讓疫後觀光能真正升級，打造台灣成一個最好的觀光品牌。

至於之前跟行政院申請的預算目前進度如何？林佳龍說，針對未來前瞻2.0的特別預算，交通部爭取到66億元，像國際魅力景區、地方觀光圈的推動，甚至未來各個旅遊主題，像鐵道觀光的預算都納入前瞻2.0，加上年度性預算，台灣的觀光業在過去一年來能挺住，政府支持很重要，民間轉型也非常重要。在政策面、預算面、執行面，希望以台灣是世界的觀光島，打造各種好的遊程跟產品，讓台灣成為最有價值的品牌。

行政院政務委員張景森直言，國內觀光有長期結構性問題，1年1800萬人次出國，8000億產值，出國太多，進來太少，國旅品質低劣，到處塞車，壅擠的景點，連公廁都搞不定。國旅雖超過2億人次，但產值低，「現在衝量其實沒有多大意義」，應趁疫情期間，大家無法出國時來提升觀光品質，結構才能調整。

觀光局長張錫聰表示，疫情期間推出包含：薪資、營運補貼及轉型培訓、安心旅遊及各種振興措施，交通部也全力扶持讓指個業界質變、量變，例如7月推動的安心旅遊，截至去年10月31日，創造1846萬出遊人次、646億產值，等於投入預算的6至7倍產值，其中還有1000多家業者投入國旅市場。

(中時 )