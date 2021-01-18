資深媒體人周玉蔻日前搶在指揮中心前，在廣播節目中公布桃園某醫院確診醫護背景、足跡及染疫原因等資訊，引發爭議，今天周玉蔻繼續爆料，指昨天新增的確診醫師案856，是該院治療新冠肺炎的主治醫師。

桃園某醫院群聚感染持續擴大，昨天再增第2名醫師確診，疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上僅透露案856是主治醫師，與該院首名確診的案838住院醫師於1月10日曾因為患者喉嚨有異物卡到，兩人短暫交換意見，且當時雙方都有戴口罩。

周玉蔻今上午在廣播節目中再爆，昨(17日)公布的案856醫師也是治療新冠肺炎的主治醫師，而坐在一旁的節目受訪人、疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎則未回話。

其實周玉蔻已經不是第一次搶先指揮中心公布確診個案資料，1月12日周她曾將桃園某醫院的確診醫護背景及醫院等資訊說出來，還提到醫師是在插管時被噴濺到而感染，相關訊息直到下午指揮中心才公布。

之前議員徐巧芯曾因公布紐籍機師及廣明妹足跡，遭陳時中警告有違法之虞，還要求政風查洩密人員，陳當時強調疫調只能由指揮中心統一公布，但周玉蔻12日洩漏案838醫師及其護理師女友案839時，陳時中卻僅說，資訊沒錯就好，並用指揮中心沒罰徐巧芯為由，迴避雙標問題。

20210118《周玉蔻嗆新聞》專訪疫情指揮中心專家小組諮詢委員 李秉穎。(翻攝自 youtube)

(中時新聞網)