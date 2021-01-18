法務部今公布翁茂鍾案調查報告，認定前監委方萬富在擔任台南地檢署檢察長3年期間，曾處理吳仙富偽造有價證券自首案，購買翁的怡安股票50張，是買股票最多的檢察人士，另接受翁宴請5次、收受襯衫5次5件，另前法務部司長羅榮乾接受宴請74次最多。

報告指出，前台南地檢署檢察官曲鴻煜，曾負責偵辦吳仙富案，自1997年2年至2003年8月，買怡安股票10張、接受宴請2次、襯衫6次6件，方萬富則是在1995年3月至1999年4月與翁有不當往來。

前調查局台北市調查處機動組主任秦台生，負責承辦諸慶恩偽造定存單案，在1999年10月至2000年7月購買怡安股票16張、接受宴請19次、襯衫13件26件。

前法務部司長羅榮乾，在擔任北檢主任檢察官期間，未參與案件，自1998年11月至2015年8月接受宴請74次、襯衫8次16件。前檢察長凌博志在1996年3月至2006年1月，購買佳和股票20張、接受宴請21次、襯衫3次5件，前檢察長王崇儀自1998年10月至1999年1月，購買25張佳和股票。

至於調查官員宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生各購10張、15張、20張佳和股票。

(中時 )