台中市長盧秀燕今天簽署「氣候緊急宣言」，提出「永續168目標政策」，盧秀燕宣示，台中市在2023年要達到無煤城市，市府直接管轄的公私燃煤鍋爐全部退場；2030年的PM2.5年平均濃度到12微克等目標。盧秀燕強調，台中火力發電廠並不在管轄內，經強力要求燃煤已減少368萬公噸，她並再度向中央喊話，希望中央跟進做到無煤，讓環境永續。

台中市政府今天舉辦「台中市氣候緊急宣言」簽署記者會，綠色和平基金會東亞分部總監施鵬翔等人到場見證。盧秀燕率市府相關單位公布提出「永續168目標政策」，提出8大目標，包括台中市在2023年達到無煤城市、2030年的PM2.5年平均濃度到12微克、2030年相較基準年溫室氣體減量達30％、2030年再生能源使用率達到20％、轄權內工業區新租購案廠商須於屋頂50％面積設置光電、電動公車占比提升至40％、電動機車成長率200％等。

盧秀燕表示，全球氣候惡化嚴重，台中市責無旁貸，挺身而出簽署氣候緊急宣言，所設定期程及目標對台中市來講都是高目標，但是如果不設期程及目標，就永遠達不到，簽署行動代表台中市非達到不可的決心。

盧秀燕指出，她上任時台中市的Pm2.5平均排放濃度從18.8微克、降至108年17.7微克，109年再降至15.4微克，可見只要在乎及努力就做得，她的施政重點就是打造台中「陽光、空氣、水」，這也是民眾的基本權利。

針對中部最大的排放源台中火力發電廠，盧秀燕表示，她上任前107年生煤使用量為1597萬公噸，在地方強力求下，108年減為1264萬公噸、109年為1229萬公噸，已減了368萬公噸。她向中央喊話，台中市府努力自己可以管控的部分做到無煤，也希望中央跟進做到無煤，希望中央與地方一起努力，讓環境永續。

施鵬翔肯定台中市簽署「氣候緊急宣言」，並表示，全世界已有100多國家在2050年前實現低碳政策，已成為國際共識，越早行動越佔有先機，但很遺憾台灣仍落後國際趨勢， 呼籲中央政府應該提升減排目標及企圖心，台中市政府宣言提到2030年減少溫室氣體排放達30％，比中央政府現有的20％更有企圖心，希望中央對低碳設定為施政重點，才能維持台灣在全球低碳發展的競爭力。

(中時 )