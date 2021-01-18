弘光科大與青年高中聯手辦電競賽，學生擔任主播、賽評論。（陳淑娥攝）

弘光科大與青年高中聯手辦電競賽，切磋技術。（陳淑娥攝）

弘光科大舉辦2021年首場大學與高中校園電競交流賽，邀請青年高中「青年勇士」電競選手與「弘光獵鷹」電競選手切磋技術進行「電競名校．頂尖對決」賽事，從活動主持、主播、賽評、轉播全由學生一手包辦，廠商贊助超過10萬元獎學金、獎項，勉勵學生在電競產業發光發熱，出社會後能無縫接軌。

弘光資管系(110學年度將改名為多媒體遊戲發展與應用系)系主任黃建基表示，系上培育電競產業相關人才，1個多月前成立中台灣電競聯盟，和中台灣五所高中及多家廠商簽訂合作備忘錄，積極舉辦活動讓學生實際參予，這次青年勇士隊、弘光獵鷹隊進行友誼賽，比賽英雄聯盟、特戰英豪兩賽事，兩校派出校隊選手參加。

弘光科大資管系學生羅子杰說，他喜歡玩遊戲因此擔任電競主播，播報時有臨場感覺得很刺激，平常會跟同學一起討論，「電競實戰技巧實務」這堂課老師給方向教導，也會去社團活動練習，第一次跟高中生搭檔播報很新鮮。

擔任賽評郭士瑜則說，他擔任過選手，自認無法成為頂尖選手，又喜歡看別人玩遊戲，因此轉而當賽評，平常會向其他選手請教，讓賽評解析越來越好。另一位擔任賽評的宋柏儒說，「賽評都要做情蒐，做很多功課才會進步。」

青年高中學生陳泓勳指出，平常在學校會對著鏡子練習，「首次和弘光的大學生一起合作擔任賽評，心情很緊張，但是這是很難得的機會，心中也不斷告訴自己放輕鬆，能解析賽事很棒。」

另位擔任主播的青年高中學生楊婉榆說，她很喜歡電競，擔任主播還可以看現場比賽，為了讓播報說話更清楚，平時會多看網路比賽，也抽空念報紙，練習把每一個字念得很清楚。

黃建基指出，從主持、主播、賽評、導播、副導播、攝影、場控、音控、直播、視訊全部讓學生操作，讓學生了解產業現狀。比賽由伍佰科技BLOODY血手幽靈為主要贊助廠商，加上LINDY林帝，廣鐸KTNET及蛇吞象，共同發揮企業回饋學校並促進產學合作，提供獎學金及優質電競周邊產品給兩校電競選手及後勤學生，總獎金為4萬元，加上獎品後，整場賽事超過10萬元的贊助，青年高中有115位高三電競專班的學生參與，透過比賽讓社會資源的挹注，讓學生深入電競產業的分工合作。

(中時 )