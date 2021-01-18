社群當道！yes123求職網18日公布最新「大學生寒假打工計畫調查」，結果發現，今年有意寒假打工的大學生心目中，男大生最想打工的職缺是「YouTuber」，女大生最想打工的職缺是「粉專小編」，都呼應當前社群時代的發展，跟以往熱門工讀職缺大異其趣！

yes123調查顯示，在寒假打工族的心中，男大學生「夢幻工讀職缺」在可複選狀況下，前五名依序為：「YouTuber」（34％）、「遊戲實況主」（31.6％）、「超商店員」（28.6％），以及「家教」（27.7％）、「餐廳服務生」（24.2％）。

至於六到十名分別是：「大賣場人員」（22.5％）、「速食店人員」（20.1％）、「拍照、廣告男模」（17.7％），以及「飲料店人員」（16％）、「粉專小編」（14.3％）。

同樣在可複選狀況下，女大學生「夢幻工讀職缺」前五名，依序是：「粉專小編」（34.4％）、「家教」（31.9％）、「拍照、廣告女模」（29.1％），以及「餐廳服務生」（27.5％）、「飲料店人員」（26％）。

至於六到十名分別是：「診所助理」（24％）、「外包接案（翻譯、設計）」（22％）、「展場SG、PG」（20.3％），以及「大賣場人員」（18.9％）、「超商店員」（17.8％）。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，學生可盡量找與科系相關的工讀缺，讓這份經歷替未來的履歷加分；另外，像是YouTuber、小編這類工作，吸引越來越多大學生投入，倘若在畢業之前，能培養好社群經營能力，確實有助於未來求職，畢竟有越來越多企業投入「數位轉型」行列，急需新血加入。

上述調查由yes123求職網執行，時間於2020年12月30日到2021年1月11日，調查大專院校學生會員，有效問卷共1,123份，其中，男性554份，女性569份；私立院校717份，國立院校406份。

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