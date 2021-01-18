大街小巷都會看到招財貓在店家門口的身影，但是很多人卻不知道招財貓的顏色和舉的手都代表不同的意義，運勢命理網站「旺好運」分享，擺放不同款式的招財貓代表不同的目的，如果是想要賺錢的店家，應該買舉右手的白貓最帶財！

招財貓源自日本，日本愛知縣常滑市有「招財貓的故鄉」之稱。常滑市位在知多半島上，距離中部國際機場僅需10分鐘車程，其中以「常滑燒」聞名，也是日本6大古窯之一，由於常滑市招財貓產量為日本第一，市內更以招財貓為象徵，隨處都可見超萌的招財貓。

通常「舉右手」的招財貓代表招財進寶，能夠招來錢財，「舉左手」的招財貓則代表招人結緣，因此，店家通常都會購買舉右手的招財貓，畢竟店家想要賺錢，比起招人，能夠直接招財當然更好，不過在常滑市也有舉雙手的招財貓，2個願望能夠一次滿足。

另外，招財貓手的長短也有差別，手長的招財貓代表招來遠方的好運、客人，例如：觀光業、旅遊業、航運業會喜歡擺放，手短的招財貓代表招來近鄰好運，地方的商家、雜貨店則比較適合擺放。招財貓如果放在家裡的話，通常會擺放在玄關；如果是店家要擺放的話，就會放在店家的店門口，希望客人絡繹不絕、商機繁盛。

最常見的招財貓顏色為白色，但有時也能看到其他顏色的招財貓，依照顏色的不同，代表各種不同的意義。白貓代表「招財招福」、紅貓代表「病除招福」、黑貓代表「厄除招福」、粉紅貓代表「戀愛招福」、金貓代表「金運招福」、綠貓代表「合格招福」、藍貓代表「安全招福」、黃貓代表「良緣招福」。

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(中時新聞網)