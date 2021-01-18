司法院調查報告遭批輕縱涉案法官，多名法學教授甚至譏諷，法律考生注意，國家考試考題將改為與其他法官承審中案件之被告應酬吃飯不到5次、收襯衫不到3件、高級補品禮盒不到3盒者，不算違反法官倫理守則。

司法院澄清沒有「533」法則，就是法界譏笑的接受宴飲及衣物、禮品各5次、3次、3次才送懲戒， 經過多方考量及調查後，依其情節狀況才決定，並沒有533條款。

網路出現諷刺文，要法律考生注意國考一試選擇題，「法律倫理」科目考題試擬：試問以下情形，依照我國懲戒實務，何者違反法官倫理？(A) 與其他法官承審中案件之被告，應酬吃飯（僅）4次者。(B) 收受上開被告客製高級襯衫（僅）2件者。(C) 收受上開被告高級補品禮盒（僅）2盒者。(D) 以上皆非。

參考答案：(D) 理由說明：1、比較法上無前例可參。2、依我國實務最新出爐的統一標準即533法則，A、B、C之4、2、2情形，縱使A＋B＋C三者競合，皆不予調查、不送懲戒、名單亦不公布。

(中時 )