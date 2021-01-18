大陸國家統計局18日公布2020年全年GDP增長2.3％勝於預期，受此利多消息帶動，陸股翻揚，同步帶動香港恒生指數走升，午盤收漲0.49％。

恒指18日開低119點，報28,454點，早盤一度大跌183點報28,390點。大陸公布2020年全年GDP增2.3％、2020年第四季GDP增6.5％，較市場預期為好。恒指由跌轉升，恒指早盤一度升199點，報28,773，再創2020年1月20日以來高位。恒指中午收報28,712點，升138點，漲幅0.49％。國企指數升75點，報11,396點。

恒指科技指數大幅跑贏大盤，一舉突破9,000點大關，最高至9,094點，午盤升286點、漲幅3.3％，報9,061點。

個股方面，恒大物業H股18日午盤大漲25.24％。恒大17日召開軍令狀誓師大會，並下達兩大考核目標：其一，2020年要每月新增拓展在管面積3,000萬平方公尺；其二，每季淨利潤都要較去年全年淨利潤的四分之一，增長50％以上。若實現上述目標，均刷新行業紀錄。

(工商 )