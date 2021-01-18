寒假打工旺季將至，yes123求職網18日公布最新調查發現，五成三（53.2％）的大學生寒假打工時曾碰過「打工陷阱」，主要狀況包括「雇主找藉口亂扣薪」（70％）、「實際打工內容、地點，與職缺廣告、面試洽談不相符」（58.9％）、「要求簽下內容奇怪、不合理的合約」（50.4％）。

其他的工讀陷阱還有：「預繳保證金、訓練費」（42.3％）、「遭遇言語或肢體性騷擾」（39.1％）、「先付錢買產品、辦卡、辦貸款、成為公司股東」（27.7％）、「要求夜間、偏僻地點、非打工（企業）地點面試」（22.1％）、「要求自費拍照、弄造型、買制服」（18.8％），以及「要求銷售或提供有非法疑慮的產品、服務」（16.8％）、「以高薪引誘，要求情色打工」（13％）。yes123求職網發言人楊宗斌提醒學生，寒假工讀除了賺錢外，學習社會經驗也相當重要，千萬不要只想著找到「錢多事少」、「不勞而獲」的工作，畢竟「天下無白吃的午餐」，當心打工陷阱。

楊宗斌並強調，學生要牢記求職反詐騙的「七不四要」原則！所謂的「七不」是指：不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作；至於「四要」是指：要陪同、要確定、要存疑、要注意就業隱私權。

上述「大學生寒假打工計畫調查」由yes123求職網執行，時間於2020年12月30日到2021年1月11日，調查大專院校學生會員，有效問卷共1,123份，其中男性554份，女性569份；私立院校717份，國立院校406份。

(工商 )