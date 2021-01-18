宥勝與林予晞主演的《戒指流浪記》獲好評。（台北市電影委員會提供）

《戒指流浪記》攻佔HBO全球影集分類榜前10名。（翻攝Flixpatrol）

根據數據分析公司Flixpatrol調查，截至目前為止《戒指流浪記》在一月份HBO全球影集分類榜攻佔前十名，更是該榜單唯一的華語影集，堪稱台灣之光！《戒指流浪記》由宥勝與林予晞主演，描述宥勝在求婚夜遺失戒指，婚戒流浪到七個陌生人間發生的荒謬故事，該劇曾在去年年底被國際媒體譽為2020年末期待度最高影集，三分之一版面大幅報導，宥勝與林予晞在棒球場上的忘情激吻畫面紅到國際。

美國媒體《Variety》也報導介紹劇中主要卡司，林予晞透露：「在這麼多品質優良、競爭激烈的國際作品中一起被看見，實在是影視從業人員與文創者最大的心願，拍攝與創作的一路上有很多辛苦的事，但這樣的時刻令人覺得一切都值得了，期待往後我們可以繼續產出更多可以讓台灣走在國際被看見的好作品。」Janet直喊感動到要哭了，她跟老公與兒子一起看觀看《戒指流浪記》，每次她出現的時候，兒子都會喊：「這是媽咪，好漂亮。」

《戒指流浪記》本週日將播出最終回，該劇是導演葉天倫領軍的製作團隊第21部文學改編影像作品，透過影像呈現寶島風光，如台北捷運：北投站等，不管是真實的捷運月台車箱、或是維修車廂用的北投機廠拍攝，都得到台北市捷運公司很大支持。包含宥勝與林予晞在新莊棒球場造成轟動的「大螢幕熱吻」，以及單元主角許乃涵為林森北路日式居酒屋的老闆娘，為還原台北市七條通的居酒屋文化，劇組特別來到七條通歷史最悠久的老居酒屋「藤」商借拍攝，讓全球觀眾一窺在台北超過三十年歷史的七條通日式酒吧文化。

台北市電影委員會總監饒紫娟表示：「這是台灣的影視人才經過這幾年來的磨練所累積的實力大爆發！」她認為：「台灣人才濟濟，但是比較缺大型團隊合作經驗，一旦對的組合，爆發的成果很可觀！」她又說，這証明台北市政府率先支持投資影視產業，讓「國際資金走進來，台灣影視走出去」的政策是對的。她並預期還會有更多的優秀台劇會繼續閃耀國際影壇。

監製葉天倫表示：「能夠拍到HBO的戲已經非常開心，居然還在一月份是全球Top 10! 真心感謝文化部和台北電影委員會的支持，我們不負眾望，替台灣做了最棒的文化外交！」導演北村豐晴則表示：「這次與HBO合作後，如果戲劇語言是世界大同的話，我們的故事，會不會別的國家的人認同？」他開心說：「全球第十名的意思是認同的意思吧！」

《戒指流浪記》為HBO Asia在台灣製作的首部浪漫愛情喜劇原創影集，獲得台北市政府文化局、台北市文化基金會、台北市電影委員會之「國際影視攝製投資計劃」投資，透過鼓勵與培育創作人才，以台北為題材背景，強化台北市作為影視城市的形象推廣，讓更多優秀的作品被世界看見。

(中時 )