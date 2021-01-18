隨著2021台灣燈會即將在新竹市登場，但目前北部醫院已爆發群聚感染，是否考慮停辦燈會？交通部長林佳龍今日表示，台灣燈會沒有停辦問題，只是要看如何辦理，會以防疫優先，但正常生活還是要過。

由於國內疫情蠢蠢欲動，林佳龍今日出席「2021疫後觀光轉型論壇」時，被媒體聯訪時問及台灣燈會有沒有可能停辦？林佳龍表示，台灣燈會在新竹市是城市型燈會，在開放、空曠空間，有些設計是融入整個城市的地景；隨疫情發展一定會做相應的檢視跟必要調整，觀光局會跟新竹市政府持續評估，也會根據指揮中心對疫情的判斷，看是否維持原規劃或適當修正，甚至有更新的呈現方法，都在持續討論中。

對於停辦是否為選項之一？林佳龍也說，沒有所謂停辦的問題，就看要怎麼辦而已，以防疫優先，也要過正常生活，在此情況下，讓新竹台灣燈會有修正或創新的表現，這次主題強調「乘風逐光」也帶有療癒，希望告別疫情、走向光與希望，相當符合結合防疫的目標，至於如何重新檢視、修正，最近正密切討論評估中，有進一步結果再對外報告。

(中時 )