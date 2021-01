英國一部即將上映的紀錄片指出,好幾名武漢醫生坦承,2019年底武漢初出現新冠病例時,醫院被官員噤聲、對外隱瞞疫情,更揭露12天內病毒像野火燎原般大擴散的秘辛。

武漢爆出新冠疫情之初,多名吹哨者被噤聲。

綜合英國《泰晤士報》(The Times)、《太陽報》(The Sun)報導,英國獨立電視台(ITV)即將在英國當地時間19日晚間9時播映「爆發:震撼世界的病毒」(Outbreak: The Virus That Shook The World,暫譯)紀錄片,內容揭露武漢醫生坦言在疫情爆發之初受到上級施壓,不得對外聲張疫情的內幕。

內容指出,2020年夏天武漢疫情稍微平息、當地封鎖令解除後,當地一間醫院的資深醫療人員密會了一名公民記者,儘管擔心受到監視,不過醫生們仍概述了大陸官方掩蓋疫情爆發的狀況,這些對話也被這名記者偷偷錄了下來。

其中一名醫護指出,「我們全都認為病毒出現人傳人傳播已經沒有什麼好懷疑的了。」

另一名專家表示,「我們被告知不要聲張」,「省籍領導告訴醫院不要說實話。」

紀錄片也揭露2020年1月5日之後,新冠病毒在12天內如同野火燎原般大擴散的狀況,同時間內,北京當局卻沒有通報任何新確診病例。

紀錄片也採訪我國指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞,指出如果北京對疫情保持透明,並且迅速對全世界提供必要資訊,疫情或許能在一開始就避免大流行。

武漢於2019年底出現新冠確診首例後,新冠病毒已經擴散全球,根據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)全球疫情統計,截至今(18)日中午12時,全球超過9,500萬人染疫、逾203萬人病歿。

疫情爆發,外界劍指大陸,美國國務院更指控在疫情爆發之前,武漢病毒研究所正在進行和新冠病毒基因序列相近的病毒實驗,指控實驗意外或許是這波疫情發生原因。

(中時新聞網)