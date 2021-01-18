封測廠超豐(2441)2020年營收成長動能暢旺，12月、第四季及全年營收齊創新高，由於訂單能見度高、稼動率逼近滿載，法人看好上半年營運將淡季續強。超豐將於26日與母公司力成(6239)召開聯合法說會，說明去年第四季營運概況及未來營運展望。

在績優題材激勵下，超豐近日股價震盪上攻，今（18）日開高後在買盤敲進下放量開飆，最高勁揚7.86％至63.1元，突破2007年7月初創下的63元紀錄、改寫2000年上市以來新高紀錄。截至午盤維持逾5.5％漲幅，領漲封測族群。

超豐2020年12月自結營收14.08億元，月增5.92％、年增達27.6％，連3月改寫新高。帶動第四季營收40.6億元，季增7.41％、年增達25.61％，再創歷史新高。累計全年營收147.01億元、年增達22.2％，順利改寫新高。

超豐專注發展中低階的成熟傳統封裝技術，受惠貿易戰及新冠肺炎疫情轉單效應，使去年擴產規模效益逐步顯現，在PC等需求續強、5G應用需求顯現，以及車用及電視市況回溫同步帶動下，去年營運成長動能持續暢旺，現有產能已逼近滿載。

美系外資先前出具報告認為，由於上半年封測市場供需持續吃緊，超豐稼動率持續逼近滿載、訂單能見度高，雖然公司為維繫客戶關係並未漲價，但預期將不會循慣例進行降價。隨著高稼動率及規模效益顯現，有助於毛利率及獲利高檔續揚，上半年營運可望淡季續強。

(時報資訊)