攸關全國軍公教薪資的「軍公教員工待遇審議委員會」欠缺教師代表，全國教師工會總聯合會屢次要求納入教師代表卻得不到正面回應，故於1月16日在會員代表大會通過議案，將對行政院發起團體協約之協商，以便進一步為老師爭取加薪。

基本工資從2011年至2021年1月的十年間，從1萬7280元變為2萬4000元，增加了38.9％；民間平均薪資從民國100年的4萬5961元到108年的5萬3657元，則是增加了16.74％。

全教總表示，軍公教的薪水在此期間僅調漲過一次3％，完全跟不上民間的平均薪資，更比不上人均GDP的成長30.17％，以及重要民生物資指數的15.75％，顯見軍公教的調薪遠遠落後各種重要參考數據，使得軍公教變成實質減薪的狀況。

歸咎原因，全教總認為，主要是「軍公教員工待遇審議委員會」欠缺基層公教代表，以致此一審議機制成為「黑箱審議」，而最後都是由行政院長個人意志決定，致使軍公教調薪毫無制度可言，以致落後各種調薪數據有一大段距離。

全教總指出，過去20年來的公教調薪，不僅沒有規則可循，更無法和經濟成長、重要民生物資指數、民間平均薪資等重要參考數據相比。而執政者每每以「政府財政困難」為由拒絕公教調薪，卻能花大錢做各種建設、措施，顯然是把公教人員的待遇擺在最末位，不把公教的薪資當一回事。

全教總說，他們有義務遵循法定任務，為會員爭取薪資調整，因此就爭取教師代表參與公教薪資審議一事，已獲會員通過，將依循團體協約之程序，向行政院提起協商。

(中時 )