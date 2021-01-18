「創作精靈」白安推出全新單曲〈白色〉，由金曲導演黃中平執導，徐鈞浩擔綱男主角，MV描述白安是強悍不認輸的冰上曲棍球的女生隊隊長，但她內心同時也擁有渴望被理解的脆弱，在徐鈞浩的溫柔陪伴下，白安可以卸下心房，隨著火光燁燁的仙女棒一同微笑燦爛。兩人在MV中，化身馳騁溜冰場的冰上曲棍球員，彷彿上演經典日劇《冰上悍將》情節。

導演特別設計男女主角有多場對手戲，為了營造感受心境的自在輕盈的感覺，現場灑下飄落的羽毛，畫面看似唯美，但白安卻是一直吃到羽毛，鮮少拍對手戲的白安，這次和徐鈞浩親密擁抱，她大方地說：「這不是第一次見面，感覺沒那麼陌生，不會緊張，鈞浩是職業演員，謝謝鈞浩很會帶戲。」徐鈞浩則笑說：「白安抱起來還不錯，但後面演員像一群去死團，一直說閃屁呀！」和浪漫劇情形成有趣對比。

MV中展現白安剛柔並濟的特質，除了有柔和的內心戲，還有化身為剛強的冰上曲棍球的女隊長，也讓白安感覺重回國中學生時代，和同學分隊玩躲避球。為此在拍攝前白安特別加強練習溜冰，曾溜過冰刀的她，僅花了３天就找回了溜冰的感覺，只不過到正式拍攝時，得穿上重達10公斤的正式比賽服裝，白安表示：「只想確保可快速移動。」但也由於有這套正式裝備，就算在低溫的冰場，一向怕冷的白安竟一點都不覺得冷，加上運動關係，反而汗流浹背，徐鈞浩也開玩笑說：「全身包緊緊，密不透風，現在膝蓋很癢，但抓不到。」

白安最喜歡的顏色就是白色，「白色就是所有光譜中的顏色，光的顏色，所以我用了〈白色〉來寫一首關於有個人對你很好，包容你關於各式各樣優缺點，又可以照亮所有的黑暗，可以陪你走過各種階段，讓你卸下心房。」透過音符與文字梳理內心，白安將白色比喻為一種理想的愛情狀態。而〈白色〉同時也是由黃曉明主演的都市職場愛情劇《緊急公關》插曲。

白安和徐鈞浩在〈白色〉 飾演情侶。

徐鈞浩在MV裡溫柔陪伴白安。

(中時 )