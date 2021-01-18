大陸網紅林珊珊在微博擁有805萬粉絲，被譽為「大陸90後最有影響力嫩模」，2016年她和小5歲的男友「大白」（金白川）結婚，邀請了幾乎整個網紅圈前來共襄盛舉，2人的高顏值也掀起熱議，創下3千萬人同時收看婚禮直播的紀錄，然而18日凌晨林珊珊卻無預警宣布離婚消息。

林珊珊凌晨1點發文宣佈，「我跟金先生已於半年前從家人變成了朋友，感謝7年陪伴，不負7年、不負歲月，依舊還是關係很好的朋友，大家也不用覺得可惜，至少在一起的那7年，我們都很幸福，我們現在也是很好的朋友，互幫互助，一起努力變好。」

金白川也在隨後發文表示，「感謝林珊珊陪我經歷了刻骨銘心的7年，7年中我們從朋友變成戀人、愛人、親人再到現在變成了最好的朋友，這7年中我們很幸福，為了我們彼此變得更好做出了這種決定，但我們永遠都還在彼此身邊，大家也不要擔心。」

夫妻倆2019年才搬入奢華豪宅。(圖/翻攝自微博)

林珊珊也強調雙方情緒穩定，「我們都很好，只是時機不對。」2人相戀7年、結婚4年，夫妻倆共同打拼事業，也是不少粉絲眼中的模範情侶，2019年還搬入新豪宅，辦了盛大的喬遷宴，如今看來不勝唏噓。

(中時新聞網)