桃園某醫院爆發群聚感染，台大兒童醫院院長黃立民示警社區可能已有隱藏個案，讓民眾人人自危，雖想做自費篩檢，但又無法負擔約7000元的費用，反觀指揮官陳時中感冒發燒做了2次篩檢，被問到是公費還是自費時，還回「若有需要由我自己付，也是沒問題」，相對一般老百姓想篩檢卻付不起錢，陳時中的回答頗有晉惠帝「何不食肉糜」的味道。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中16日深夜召開記者會時，罕見全程戴口罩，當時他就坦承因為發燒、咳嗽做了篩檢，幸好是陰性，還說自己已經不是第一次篩檢，很早以前病得很厲害時也驗過一次，也是陰性，當媒體問他篩檢費用是公費還是自費時，陳時中回說是公費，但要他自己付錢，也是沒問題。

這番言論一出讓外界譁然，目前民眾都很擔心社區感染，出現感冒、發燒等症狀，卻因為無旅遊史，也沒有接觸史，不符合公費篩檢條件，去醫院看病醫師也不會讓你驗，如果是桃園居民，家中小孩、父母發燒，更是害怕是染到新冠，但想篩檢就得自己花錢，這對月收入僅3、4萬元的人來說，絕對是沉重負擔，且今天還爆出，有錢也驗不到，因為醫院每天只釋出有限的篩檢名額。

相對於陳時中感冒篩兩次，還說要自費採檢也沒問題，一般巿井小民只能怨錢賺不夠多，或是官做不夠大，這和晉惠帝聽到大臣報告民間鬧饑荒很多人被餓死時，晉惠帝反問「何不食肉糜」，當今的指揮官陳時中倒有神似之處。

(中時新聞網)