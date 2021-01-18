「台蒙國際醫衛平台」由國際醫療部主任黎雨青醫師帶隊參賽，自2015年前進蒙古國義診，至今有17家蒙古醫療院所與員榮簽訂MOU。（員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真）

「跨科會診終結胃食道逆流」由由胃食道逆流診治中心主任吳文傑領軍，投資高端儀器，並透過跨科別整合照護，真正解決胃食道逆流問題，就連紐西蘭醫師都慕名前來學習。（員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰化員林員榮醫院，以「國際醫療」和「胃食道逆流」二團隊，獲得SNQ國家品質標章認證，院長張克士表示，非常開心員榮可以通過認證，這對地區醫院是相當大的鼓勵，特別是私人經營，非公立或體系內分院，因此能夠獲獎，是相當大的殊榮。

「SNQ國家品質標章」，是財團法人生技醫療科技研究中心所主辦，去年員榮報名兩醫療團隊，分別是國際醫療部的「台蒙國際醫衛平台」，以及胃食道逆流中心的「跨科會診終結胃食道逆流」，雙雙通過醫療院所類／醫院特色醫療組的評核。

張克士表示，「台蒙國際醫衛平台」由國際醫療部主任黎雨青醫師帶隊參賽，自2015年前進蒙古國義診，至今有17家蒙古醫療院所與員榮簽訂MOU，而「跨科會診終結胃食道逆流」由由胃食道逆流診治中心主任吳文傑領軍，投資高端儀器，並透過跨科別整合照護，真正解決胃食道逆流問題，就連紐西蘭醫師都慕名前來學習。

張克士說，能夠通過SNQ國家品質標章認證的，大多是大型醫院，員榮算是地區醫院，規模雖然不大，但志向很大，因此引進先設備，以及專業醫護團隊，用視病猶親的態度，守護南彰化鄉親的健康；透過這次國家品質認證，不僅能鼓舞第一線人員的士氣，也再次證明員榮的用心，獲得最高度的肯定。

(中時 )