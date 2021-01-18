觀光局18日舉辦的疫後觀光轉型論壇，國發會主委龔明鑫致詞時提到，疫情後的觀光發展，國發會在地方創生有60億經費推動青年回流、深根在地，花東、離島亦有約20億經費支持交通甚至是觀光的建設。

對於新冠肺炎疫情後的觀光，龔明鑫認為有三大推動主軸。第一，觀光要有特色，同值性高，旅客不會來第二次，對應到國發會的業務就是地方創生，國發會已在前瞻第三期預算案，納入「加速推動地方創生計畫」，5年編列60億元預算，專款專用，現正在立法院審議，盼透過年輕人挖掘地方文化、深根在地，另有跨部會的「地方創生平台」可做橫向溝通。

第二是須掌握觀光品質，龔明鑫表示，國發會掌管的花東基金、離島基金，除可支持交通基建，另也會應援對於花東、離島經濟最重要的觀光產業，現正陸續展開新的四年規劃方案，例如花東基金在交通、觀光類就編列有20多億銀彈，執行上將會和交通部、地方政府溝通。

第三是平台上的宣傳介紹，龔明鑫提到，國發會長期深耕新創產業，目前已有核准14家、共8億元投資，例如KKday、玩咖旅行社（Tripresso旅遊咖）、AsiaYo（亞洲遊）等觀光新創業者，國發會也都有投資，能刺激觀光業導入數位科技，運用大數據轉型升級。

(工商 )