國際油價18日（周一）下挫，延續上周五的跌勢，歸因於新冠肺炎疫情升溫，使得市場復甦前景蒙上陰影。

亞洲早盤布蘭特期油下挫0.45美元或將近1％，報每桶54.65美元。美國原油期價下挫0.43美元至每桶51.93美元，跌幅同樣接近1％。上周五受到中國疫情惡化影響，布蘭特原油與西德州中級原油期價雙雙重跌2.3％收作。

近幾周國際油價大漲，主要受惠於新冠疫苗問世以及全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯意外減產，但全球新冠病毒確診激增，也令市場浮現此波需求可持續多久的疑慮。

(工商 )