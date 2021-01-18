北部某醫院爆發院內感染，目前已累計4名醫護人員確診，引發外界恐慌。一名第一線醫護人員直指，每日不斷累積境外移入個案，其實是嚴重消耗人力資源，多照顧一名確診病人，就有另一批醫護冒著染疫風險，「真的非放進來不可嗎？」

一名實際進過專責隔離病房的第一線醫護人員，昨（17）日於PTT八卦板表示，醫院的SOP是一定要檢討的，因為對付病毒又不像小學題目有一定的標準答案，病毒的特性、傳播力，及該隔離的對象，其實很多都是經歷慘痛的經驗，才知道原來這樣也能傳染。

護理師表示，透過北部醫染疫才讓他們自認過去的防護，的確有需要檢討的地方，雖然自己並非北部染疫醫院的醫療人員，但卻有實際進入專責病房的經驗。

護理師說，照顧新冠確診的醫護人員，進入隔離病房都會全副武裝，離開時則會將隔離衣褪去剩下口罩，再進入清潔區，相比之下，醫護人員在醫院一般區域，實在有太多可能傳染的機會了，包括喝個飲料、吃個便當、手觸摸電腦、鍵盤、病例，甚至是桌面都有可能讓病毒穿透，「每個環節都在挑戰我們以為的安全防護線。」

護理師也批評陳時中身為防疫指揮官，應減少第一線人員去打不必要的仗，每日不斷累積境外移入個案，其實是都在嚴重耗損資源，尤其是人力，「我去年底就曾批評當其他國家都對英國限航了，為什麼還要多撐幾天？」

護理師認為，多一個確診病人，就有一批醫護人員冒著染疫風險，畢竟這是我們的工作，不做就沒人來守這個防線，但這些源源不絕的境外移入個案，「真的都是非放進來不可嗎？」平時人力配置本來就已經壓縮到極致，現在光應付境外移入確診個案，就得不斷地打延長戰，「世界各國的經驗都警告著我們，把第一線操倒，下場就是全線潰敗。」

護理師也坦言，楊志良被罵是一定的，他可以質疑醫護人員未遵照SOP，也可批評訓練不足，但卻在第一時間表示要開除第一線的人，在最前線抗疫醫一年的小兵，聽到此消息會因此殺雞儆猴學到教訓？還是軍心渙散不如歸去？

(中時新聞網)