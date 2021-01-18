北市動物園石虎「飛飛」去年脫逃17天，動物園表示，經過近6週休養，飛飛恢復良好，體重比翹家前胖約3%，重3.06公斤；脫逃逾3個月的小食蟻獸「小紅」恢復較慢，但胃口極佳。

小紅與飛飛先後在去年9月1日、11月22日「離家出走」，並各自在12月6日、12月9日平安回到台北市立動物園。動物園表示，經過必要隔離檢疫後，小紅與飛飛已回到各自的後場休養。

動物園表示，飛飛回到家後發現有輕微感染、肝功能指數略微上升，經過6週的休養，現在食慾很好，除正餐之外，保育員給予的保肝藥、化毛膏等都不會挑食，肝功能指數已恢復到正常數值，體重還比翹家之前的2.96公斤胖約3%，來到3.06公斤。

動物園說，飛飛已經移居保育區，準備參與保育繁殖計畫，保育員透過監視器觀察到，個性大膽的飛飛在保育員放下食物離開後，就會從巢箱中探出頭來四處張望，並在棲架上活動筋骨，動作流暢，整體恢復非常良好。

至於小紅，動物園表示，牠的體重相較起來恢復較慢，翹家3個月掉的1公斤還未完全胖回來，不過胃口極佳，每天給的餐點都吃得一乾二淨，身體數值也在穩定復原中。

動物園說，小紅個性較謹慎小心，時常要保育員連哄帶騙才願意從溫暖的窩裡出來，保育員將持續做親近訓練，希望能降低小紅的緊張，方便觀察牠的恢復狀況。

動物園表示，慶幸小紅與飛飛在寒流來襲前回家，非常感謝通報的熱心民眾及社會的協助與關心，相信在保育員的細心照顧下，牠們都能健康生活，成為保育教育與繁殖計畫的要角。

(中央社)