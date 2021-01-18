從退休之中復出的UFC格鬥拳手麥葛雷格(Conor McGregor)又看到一個賺大錢的好機會，他指名前冠軍「大鵰」奈戈梅朵夫(Khabib Nurmagomedov)出來再打一場。麥葛雷格2018年10月在萬眾矚目下回歸綜合格鬥，卻被當時的輕量級冠軍奈戈梅朵夫打敗，這個恥辱同時也是UFC的一大商機。

俄羅斯拳手奈戈梅朵夫職業生涯29勝0敗，去年10月在UFC 254賽後宣布退休，以完美的紀錄步出鐵籠。稍早之前的6月，麥葛雷格宣布退休，不過11月時又在UFC總裁懷特(Dana White)的力勸下回歸。

麥葛雷格17日告訴ESPN說：「我認為他(奈戈梅朵夫)不敢再和我打，但這也難怪，我當晚是在最差的狀態下出擊，他則是在最好的狀態迎戰。他對此心知肚明，他的團隊也都知道。他賽後逃走不敢領獎，所以我仍覺得我才是冠軍。」

當天奈戈梅朵夫打贏之後，雙方人馬爆發衝突，頒獎儀式也被取消，奈戈梅朵夫遭重罰50萬美元與9個月禁賽，麥葛雷格挨罰5萬美元與半年禁賽。懷特非常清楚若要補回新冠疫情造成的損失，這兩位大咖對決是他最好的機會，他樂觀地表示：「只要有夠格的對手，我相信奈戈梅朵夫願意復出的。」

懷特所指的對手當然非麥葛雷格莫屬了。奈戈梅朵夫是很強的，麥葛雷格難道不怕再輸一次嗎？不過比起被打敗，麥葛雷格更不想打錢太少的比賽。前一次兩人對決，麥葛雷格進帳300萬美元(約台幣8403萬)，奈戈梅朵夫200萬美元(約台幣5602萬)。

(中時新聞網)