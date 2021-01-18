桃園市長鄭文燦18日親自參與119消防節。（姜霏攝）

桃園市長鄭文燦18日參與119消防節活動，親自頒發消防、義消楷模、績優防火宣導及績優消防志工等64位表揚獎座，並主持救護模擬情境教室捐贈儀式，該教室可營造出3D立體救護現場虛擬實境，搭配高擬真假人及行動模擬監護儀，能訓練救護人員突發狀況的應變處置。

鄭文燦表示，感謝消防人員在疫情期間的努力與付出，台灣被視為全球防疫典範，主要歸功於台灣的健保體系、網路普及度，以及政府與人民一起努力共同落實居家隔離及檢疫政策，相信疫情仍會在中央與地方聯手對抗下順利渡過。

新北市永大扶輪社捐贈消防局「救護模擬情境教室」，該教室設置於防災教育館3樓，透過應用軟體結合高效投影設備，營造出3D立體救護現場虛擬實境，搭配高擬真假人及行動模擬監護儀，使整體救護情境趨近於真實現場患者病徵，能訓練救護人員突發狀況的判斷與應變處置，藉由科技設備，大大提升消防局救護應變能力。

消防局救護科長簡良典表示，該教室主要把戶外緊急救護遇到的狀況搬到教室， 目前是全國配備最好的教室，可運用在教育訓練，也可臨場感受不一樣的緊急狀況，情境包括外傷、救護等，若需要做教材可另外自行製作，可不斷擴充教材，該教室造價約400萬。

(中時 )