台灣本土疫情引發多頭擔憂，台股高檔震盪下修，食品族群挾著進入農曆年前送禮旺季，業績有撐，今日由統一(1216)逆勢揚升1.3%成功維繫多頭人氣，其祥-KY(1258)、愛之味(1217)及鮮活-KY(1256)紛紛守在高檔，上市食品指數上漲0.4%，為盤面上少數維持漲勢的族群。

鮮活三大廠的總產能自遷廠後已提升至11萬噸，2020年受惠新客戶、新產品銷售暢旺，以及憑藉少量多樣客製化的供貨模式，年度營收為歷史次高，2021年農曆春節假期在2月中旬，經銷商1月可望啟動備貨，法人樂觀看待1月業績表現。

統一今日股價開高後，一度壓低翻黑整理，隨即再度拉升，扮演撐盤要角，中場過後，漲幅維持1.3%左右。統一看好烘焙業商機，近年來積極深耕，近年來台灣外食人口不停的增加，台灣輕食市場及創意料理商機潛力大，統一麵包、土司類品項銷售常勝軍是旗下的「新感覺」土司在超商平均每1.3秒就賣出一包，看好市場需求，不斷研發新品上市，其中新感覺雞蛋沙拉，雞蛋顆粒融和沙拉醬的多層次口感，已成為上班族、運動族群的時尚輕食新選擇。

(時報資訊)