針對罷免議題一事 陳柏惟委員接受聯訪回應｜2020.1.18

基進黨立委陳柏惟成為各界討伐對象，包括台北市議員羅智強、宅神朱學恒都在臉書開嗆。陳柏惟今（18）日對此一一回應，不只嗆朱學恒「是什麼咖啊！」也批羅智強是國民黨中「外來的政治人物」，只會蹭聲量、帶風向，但實際在市議會做了什麼，真的講不出來。

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案16日通過，陳柏惟質疑，罷免後留下什麼？對於每次的罷免，民眾又多了什麼樣的警惕？並舉例，當初罷免韓國瑜是因他對市政不了解、支票沒有兌現、跑去選總統，但王浩宇被罷免，把他的聲音排擠掉，對地方議會真的是好事嗎？

陳柏惟認為，每次罷免在制度上都要完善，用罷免的方式把議員排擠掉，真的有討論跟思考的空間，換個方式想，如果有議員可以催出反罷免的票比罷免多，那為什麼不選立委就好？

陳柏惟2019年在臉書提到，如果2020能把他、黃捷、王浩宇罷免掉，就要請全台灣人吃雞排，如今被敲碗兌現承諾，卻回時空背景不一樣，遭朱學恒酸說，連嗆賭都這麼沒種、不敢面對。陳柏惟被問到此事，則回嗆「朱學恒是什麼咖啊！」強調未來還是可以發祭品文，「他們2020就沒有把我罷免掉啊，輸不起」。

陳柏惟針對朱學恒（左）、羅智強的批評回嗆。（合成圖／摘自羅智強臉書、資料照）

對於羅智強號召罷免萊委，陳柏惟強調一定尊重民主結果，也知道會被放大檢視，但被指控講髒話又腥羶色、發言很不聰明，並不認同，但「要做大的，就要能承擔被糟蹋，這個很正常」。

陳柏惟也批羅智強，是一個愛蹭聲量、跟風、最會作秀的人，成為國民黨議題的領航者，他既沒有背景，也沒有家世跟血統，作為一個外來的政治人物，必然要向黨中央表達忠誠，是一個功能性的角色，負責空戰、做議題、蹭聲量，大家都被他講的話帶著亂跑，但實際在市議會做了什麼，講不出來也不知道，似乎忽略了政治的本質。

陳柏惟說，未來還是會在工作崗位上精進努力，也會在地方上爭取建設、福利，不排除被討厭，但不能讓支持者失望，自認從當選到現在，沒有對不起任何一張選票。

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(中時新聞網)