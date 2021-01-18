考量疫情未除、景氣考驗艱鉅，台塑集團總裁決定2020年年終獎金依循公式發放，不給予額外紅包。但支持員工以企業為員工提撥的購股獎勵金發放。以台塑集團員工2013-2020年累計提撥金額粗估，此八年全數在職員工購股獎勵金約5-6萬元（不含利息與補充保費）。亦即依個人帳戶餘額全數發放。

台塑集團日前公布2020年自結獲利，四大公司年終獎金依公式計算，為3.66個月本薪，台塑工會今與營運高層進行年終獎金溝通會，希望在年終獎金之外，爭取加碼紅包，但最終王文淵決定，今年沒有加碼，也是近年來罕見情況。

台塑工會代表表示，受疫情影響，獲利大幅衰退，因此沒有慰勉金，改以2013至2020年的購股獎勵金的形式，總裁王文淵認為希望大好或大壞，才發慰勉金，工會雖然了解，但覺得遺憾，沒有這個心理準備。

購股獎勵金是創辦人王永在設立，補貼員工買集團股票，5年內不能買賣，以本薪1.3倍的10％，與宿舍、停車費共計，平均每年有7000至8000元，退休時發放，這是大家的錢，大多數員工也沒有使用，累積至今約5至6萬元，今年就發放給員工，可以不用買股票。

(工商 )