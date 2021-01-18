2021年嘉義市民集團結婚將於24日舉行，共有72對新人報名，是歷年來最多對，盛況可期，18日市府與嘉邑城隍廟特地舉辦「金鏟子好孕祈福」儀式，由註生娘娘加持，送給集團結婚的新人祈祝早生貴子，鼓勵生育。

所有要贈送給集團結婚新人的金鏟子，放在城隍廟註生娘娘殿前，嘉義市政府民政處長劉美鳳與城隍廟代表，上香祈福，廟方將金鏟子過香爐加持，一套「金鏟子好孕祈福包」將於集團結婚當天送給新人。

嘉義市嘉邑城隍廟將送註生娘娘加持的金鏟子給新人祈祝好孕。（廖素慧攝）

嘉邑城隍廟備妥象徵緣分深厚的緣粉。（廖素慧攝）

城隍廟還準備鮮花水果、代表緣分深厚的緣粉、象徵吉祥的春仔花，以及「紅棗、花生、桂圓、瓜子」包裝成的美麗束袋，取諧音期待「早生貴子」。

城隍廟表示，新人在良辰吉時將金鏟子放在床底或擺飾在房間，正面主求男，背面主求女；紅棗、花生、桂圓、瓜子在祭拜完後，可以食用，增進感情。

嘉義市政府民政處宗教禮俗科長陳惠珍指出，市府鼓勵結婚生育，每年盛大舉辦集團結婚，送豐厚好禮給新人，通常約4、50對新人參加，今年好禮有32吋液晶電視、電子鍋、氣炸鍋、嘉邑城隍廟註生娘娘加持的「金鏟子」等，有多達72對新人報名，創歷年來新高。

(中時 )