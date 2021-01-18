喜迎金牛年到來，小米台灣今（18）日宣布將於1月19日至1月25日推出最牛的「小米年貨節」，活動首（19）日推出全新新品「小米手錶 超值版」及「米家螢幕掛燈」。「小米年貨節」共提供百項人氣商品推出商品直降、滿千折百、滿額贈等優惠；即日起至1月31日止小米專賣店同步祭出「米粉專屬購新機優惠」與「新年智慧搭配省錢購」。另外，於1月25日中午12:30在小米商城mi.com將舉辦「小米年貨節」線上直播，直播期間提供超豐富的直播專屬優惠，折扣限時限量開搶。

「小米手錶 超值版」 化身私人教練助攻達陣新年健康目標

因應疫情帶動用戶健康意識抬頭，智慧穿戴裝置的需求隨之上升，小米宣布推出「小米手錶 超值版」，可讓用戶掌握健康數據。小米手錶 超值版配備1.4吋TFT彩色觸控螢幕，解析度320x320，支援自動亮度調節。可查看通話、訊息及應用通知、查看天氣預報，也能控制音樂播放。配備230 mAh大容量電池，於一般使用模式下可連續使用10小時，電池續航時間長達9天，可於2小時內充滿電。

走春必備「小米手錶 超值版」，不僅是展現風格的最佳配件，更化身私人教練助攻達陣新年健康目標。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

小米手錶 超值版配備GPS + GLONASS定位和多種智慧感應器，可紀錄用戶每日行蹤、速度、距離和消耗的熱量，可提供24小時心率監測及夜間睡眠監測，於用戶的心率高於正常水平時自動發送通知，並保存30天數據；並於夜間睡眠時記錄完整的睡眠數據，包含深層、淺層睡眠和睡眠時間，以分析睡眠品質，有助於維持良好的睡眠習慣。搭配手機的小米穿戴App，還可長期追蹤相關數據，掌握健康狀況。

此外，小米手錶 超值版也可指導呼吸，藉由1〜5分鐘的呼吸練習幫助用戶隨時隨地減輕壓力；防水等級5ATM （相當於水下50公尺深度），可以在淋浴、泳池游泳時佩戴；提供久坐警報，提醒用戶起身活動，並提供戶外跑步、室內跑步、戶外騎行、開放水域游泳、泳池游泳、自由活動、室內單車、登山、越野、健走、板球共11種運動模式，化身私人教練即時追蹤鍛鍊目標，達成新年健康目標。

小米手錶 超值版提供象牙白、典雅黑、水墨藍三種經典色系，售價新台幣$1,495元，自1月19日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、senaonline神腦生活、遠傳電信與friDay購物正式開賣；而小米手錶 超值版專屬錶帶提供櫻花粉及松針綠兩色將稍後開賣。

無炫光、高顯色的「米家螢幕掛燈」

為了保護雙眼、減少因光線不足對視力的危害，小米推出「米家螢幕掛燈」，採用非對稱前向投光設計，燈光柔和且照射到電影螢幕上不易反光，就算長時間處理繁雜工作，也能呵護雙眼，不易疲勞；磁吸旋轉結構的調節範圍最大可達25°，不論是在專注工作或是娛樂休閒時，皆可調整至最適角度，有效避免眩光。此外，米家螢幕掛燈具備Ra95高顯色指數，精準展現色彩細節。

無炫光、高顯色的「米家螢幕掛燈」工作或追劇時可同時護眼。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

米家螢幕掛燈配備金屬材質機身，採掛式安裝並具備40°可調重力轉軸，可安裝於厚度曲面螢幕、平面螢幕或擋板，不佔據桌面空間。以USB Type-C接口供電，電腦、行動電源及一般充電器皆可充電，並標配2.4GHz無線遙控器，旋轉、按壓即可輕鬆開關並調節色溫、亮度及使用模式，滿足不同用光需求。米家螢幕掛燈售價新台幣$995元，自1月19日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與燦坤3C正式開賣。

「小米年貨節」祭出最「牛」優惠

喜迎新春到來，小米舉辦「小米年貨節」活動，於1月19日至1月25日止，針對多款熱門商品推出直降、滿額贈、滿千折百、組合套裝、商品加價購、優惠券等優惠，因應2021年新春，也特別祭出最高滿新台幣$2,021元即可折抵新台幣$1,000元的優惠券，讓用戶添購小米的智慧家居產品，打造嶄新的智慧家庭生活。

另外，即日起至1月31日止小米專賣店祭出「米粉專屬購新機優惠」與「新年智慧搭配省錢購」，於全台小米專賣店出示任一款小米手機，即可享購買小米10 Lite、Redmi Note 9 Pro或Redmi Note 9直接立減新台幣$500元，小米10 Lite只要新台幣$10,499元起；或購買小米智慧顯示器 65型搭配小米10 Lite現省新台幣$2,000元，購買小米智慧顯示器 65型搭配Redmi Note 9 Pro或Redmi Note 9現省新台幣$1,000元（「米粉專屬購新機優惠」與「新年智慧搭配省錢購」不得同時使用）！

「小米年貨節」多款人氣商品推出有感直降，「米家無線吸塵器 G10」直降$500元，優惠價$6,995元，領券最高再折$1,000元，還可加購米家無線吸塵器 G10專屬配件，最高再折$500元；購買「米家空氣淨化器 Pro」直降$1,400元，優惠價$5,495元，領券最高再折新台幣$1,000元；另外，米家掃拖機器人直降$1,000元，優惠價$7,995元，領券最高再折$1,000元；米家掃拖機器人 G1直降$600元，優惠價$4,395元，領券最高再折$1,000元；米家手持無線吸塵器 Lite直降$500元，優惠價$4,495元，領券最高再折$1,000元。此外，單筆訂單內含小米旅行箱 20吋、米家水離子吹風機、米家調理機、小米手環 5、小米手環 5 專屬腕带、小米手環4C腕帶等多款商品，每累計滿新台幣$1,000元，立即折新台幣$100元，買越多折越多。

此外，「小米年貨節」活動期間，單筆消費（不含手機）滿新台幣$3,000元即贈小米手環 4C或米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子；單筆消費（不含手機）滿新台幣$6,000元，即贈小米小愛音箱 Play或10000 小米行動電源 3 無線版 超值版；單筆消費（不含手機）滿新台幣$9,000元即贈小米手環 5或米家電動刮鬍刀 S500 黑色；單筆消費（不含手機）滿新台幣$14,000元即贈小米小愛音箱 Art；單筆消費（不含手機）滿新台幣$25,000元即贈新台幣$3,000現金券包。

(科技)