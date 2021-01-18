統一獅今天依照傳統舉行新人跳水儀式，去年季中選秀第二指名的何恆佑連撲帶爬成功闖關，他也給自己打了100分的分數，「就飛遠一點，我應該是最快過關的。」

獅隊昨天舉行開訓典禮，隔天依照傳統進行新人跳水儀式，除許哲晏本月初先入伍缺席外，林子豪、何恆佑、劉予承、李其峰、姚杰宏、許哲晏、林原裕、張肇元、李慶隆及楊淳弼等9名菜鳥獅子軍都到齊。

打頭陣的李慶隆挑戰3次都以落水收場，何恆佑在觀察幾名隊友動作後抓到訣竅，一次過關，「就飛遠一點，（林）子豪跳得不錯但我跳得更好，如果有什麼問題可以問我沒關係。」

去年季中披上獅袍，何恆佑在下半季也在二軍留下出賽紀錄，二軍累計9場出賽，總計15打數敲出6支安打，打擊率4成。

何恆佑表示，經過幾場實戰後，讓他更了解職棒型態與強度，也體會到職棒密集出賽，體能的重要性，因此春訓時他就要把能量儲存好，備戰新球季。

在跳水儀式前，何恆佑喊出「站穩一軍」的目標，但他表示，自己也不會急著要上一軍；而他與第一指名的林子豪同為內野手，但他並不會有競爭的感覺，「我們私下很好，會聊什麼時候上一軍，調整時也會互相溝通，我們的心態都是誰能上一軍就是祝福，彼此各自加油，也珍惜能同隊的機會。」

(中時 )