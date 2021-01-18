自己創造出的二氧化碳，要自己想辦法中和掉。南山人壽18日宣布，在買入35噸由台灣彰濱再生能源風力發電所產生的碳權，進行碳抵換（Carbon offset）後，已由第三方查證南山人壽2019年的微型保單達成「碳中和」，領先保險業界創出首張「零碳微型保單」。

金管會推動企業落實ESG（環保、社會責任與治理），如何減少碳排放量，降低溫室效應、拯救地球亦是重要議題之一，各保險公司目前也在積極推動電子保單、減少紙本公文、隨手關燈等，儘可能朝零碳排方向努力。

南山人壽表示，其2019年共核保8,623件微型保單，共產生34.233噸二氧化碳的碳排放量，即用購買台灣彰濱再生能源風力發電所產生的碳權35噸，進行碳抵換，將碳排放量抵換，達到碳中和。

由於一棵樹一天可吸收0.03公斤的二氧化碳，南山人壽抵銷的二氣化碳，等於是要114萬顆樹一天的吸碳量。

南山人壽亦強調，這種購買再生能源的碳權，去抵銷其保單的碳排量，未來還是會繼續進行，同時也會進行低碳及碳排減少的管理，將碳中程與零碳排落實在日常生活中。

壽險保單因為有保單條款、權利告知書、保戶確認等許多紙本單據，據壽險公會統計，即便再怎麼減量，22家壽險公司一年的保單用紙，相當於五座大安森林公園的樹，所以壽險業目前也正在想辦法，進行保單電子化、減碳或碳中和的工作。

2020年12月是巴黎氣候協定簽訂五周年，聯合國再次呼籲各國進入氣候緊急狀態。持續追求氣溫升幅控制在1.5℃的基本門檻，英國首相Boris Johnson也率先提出要在2030年前降低碳排放量的計畫，並設定淨零排放量目標，未來各國低碳排量，將是新的戰場。

南山人壽強調其在2019年成為全球第一家取得雙重碳足跡認證的企業後，2020年結合「普惠金融」、「碳中和」理念，針對2019年所捐贈的八千多件微型保單，導入「碳中和實施標準」（PAS 2060），除推動保單生命週期間的各項減碳措施，另購買35噸碳權，進行碳抵換，並經台灣檢驗科技公司（SGS）第三方查證，確定微型保單達成碳中和，讓南山人壽微型保單的碳排放量影響為「零」，即達成微型保單普惠金融，又落實碳中和。

(工商 )