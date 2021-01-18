社群媒體推特（Twitter）今天再出手，封鎖以擁護陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）知名的共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）的帳號，為期12小時。

這位喬治亞州新科女議員因推文指控家鄉選舉存有舞弊，帳號遭推特暫時封鎖。

推特人員在電子郵件聲明中表示，葛林因多次違反推特「公民誠信政策」（civic integrity policy），進而遭到暫時性停權。

葛林則指控推特壓制保守派政治觀點。她透過聲明表示：「部分科技巨頭對美國政治話語幾近壟斷的束縛，與失控無異。」

葛林曾在2017年一支影片中上宣傳匿名者Q，後來改口與之切割。從未競選過公職的她，去年拜民主黨籍對手退選之賜，於眾議院選舉中拿下喬治亞州第14國會選區的眾議院席位。

匿名者Q的支持者雖提不出證據，但認定總統川普在秘密對抗一支由崇拜撒旦之戀童癖者組成的全球自由派邪教。

推特已於美國國會大廈6日發生數百名總統川普支持者硬闖事件後，將川普永久停權，並刪除7萬多個與匿名者Q相關的帳戶。

(中央社)