醫護染疫新進度？ 陳時中緊急召開臨時記者會

北部醫院群聚感染再擴大。中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增1例本土新冠肺炎確定病例，個案為發生院內感染的北部醫院的護理師(案863)，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856確診醫師的接觸者，昨(17)日再次採檢並於今日確診，而稍早陳時中也說溜嘴，表示醫院為部立桃園醫院，被記者問及時，他也直接證實。

指揮中心今宣布新增一名本土病例，為案852的社區接觸者。（圖／指揮中心提供）

因應北部醫院院內感染事件，陳時中宣布六項做法，首要是指揮中心人員進駐醫院成立「前進指揮所」，陳時中說，成立前進指揮所是因為整個疫情發展比以前迅速，發病時間、病程比以前更快，因此從提高行政效率來管制，陳說，發病日時序都相當的短，只有2天、3天，很擔憂。

其他做法則包括將確診個案曾活動之病房關閉，病房內病人安排一人一室進行隔離；個案活動空間清空消毒，待環境採檢確認安全後再啟用。清空相關樓層，區域嚴格管制。安排專家進駐，針對醫院之感染管制措施等防治作為給予指導及協助。全院患者只出不進；取消探病，陪病僅限1人且須實名制。以及加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。

指揮中心統計，截至目前國內累計137,512例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含135,321例排除)，其中862例確診，分別為762例境外移入，61例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、756人解除隔離、99人住院隔離中。

陳時中於記者會中不慎說溜嘴，該群聚醫院就是部立桃園醫院，隨後記者問及時，他也不否認，直接證實。

指揮中心表示案856接觸者已匡列45名，目前皆已採檢，2未呈現陰性，其餘43名仍在檢驗中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示目前北部醫院居家隔離14日的有152人；自主居家隔離為46人。（圖／指揮中心提供）

(中時新聞網)