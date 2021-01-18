台積電(2330)持續擴大投資，今年資本支出估計達250億至280億美元，將創史上新高紀錄，有利台積電供應鏈今年營運持續增加動能，家登(3680)、弘塑(3131)與漢唐(2404)等今日股價隨台積電逆勢上漲，表現續強。

台積電上周四法說會公布，今年投資金額將再度創高，台積公司近年也擴大供應鏈在地化，台積電供應商營運明顯受惠，去年多家業者營收交出歷史最佳紀錄。

廠務系統業者漢唐去年總營收達358.36億元，年增近5成，改寫歷史新高紀錄。半導體設備廠京鼎、弘塑與傳載方案商家登去年營收也都創下歷史新高。

另外，半導體設備廠弘塑(3131)受惠半導體廠積極擴產，去年第四季營收持續上揚，攀高至7.32億元，季增率為13.64%，2020年營收24.87億元，創新高，年增率為20.68%。

半導體設備及材料備品廠京鼎(3413)去年第四季營收維持高檔，只比去年第三季旺季小減4.12%，2020年營收創新高，達99.42億元，比前年成長36.08%。京鼎今年在半導體設備持續成長帶動，法人預估公司營收將可逾百億元新高，獲利亦可望再創新高。

台積電今年進一步擴大投資，可望帶動供應鏈今年營運持續向上。漢唐、帆宣目前在手訂單金額皆超過一年營收規模，提供中長期的業績成長動能。

台積電持續擴大投資，今年資本支出創新高，家登、漢唐等台積電供應商今年營運成長可期，股價隨著台積電翻紅上漲。

(時報資訊)