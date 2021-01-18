消基會去年12月到雙北市大賣場、連鎖藥妝店及電商平台購買20件口罩樣品，其中19件為醫療口罩，消基會檢測20種口罩結果出爐3件含鉛、1件溶出甲醛，鉛有3件樣品外層部位檢出，含量為6-11mg／kg為編號18號「南六醫用口罩（未滅菌）全黑款」、19號「美德醫用口罩（未滅菌）嘿嘿黑」及20號「丰荷一般醫用口罩（未滅菌）兒童紅線聖誕紅」。

二氯甲烷溶劑有8件樣品（其中1件也被甲醇）溶出染料，其中編號1號「久富餘醫用口罩（未滅菌）」3號「屈臣氏醫療防護口罩（未滅菌）」、4號「上好醫療防護口罩（未滅菌）SH1-Xmas20」13號「順易利醫用口罩（未滅菌）橘色」、14號「善存醫用口罩（未滅菌）緋櫻粉」，及20號「丰荷一般醫用口罩（未滅菌）兒童紅線聖誕紅」6件樣品，測到約0.9％到1.8％濃度的芥酸酰胺（聚丙烯塑膠加工製程的加工助劑），共同的外觀特性為顏色鮮艷及圖案複雜。8件樣品均未檢出會釋放22種有害芳香族胺的特定偶氮染料。

這次檢驗出的品牌都是口罩大廠，讓許多消費者錯愕不已，康是美、屈臣氏藥妝通路表示，尚在確認中。

(中時 )