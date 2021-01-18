中醫大新竹附醫配合衛福部進行高規格防疫措施，讓民眾安心就診，在「防疫守門員全面動員令-凡走過必留下痕跡」，及首創的「多模式止痛-精準超音波導引長效止痛術」，榮獲SNQ（國家品質標章）獎項的肯定。

中醫大新竹附院院長陳自諒表示，為避免鄉親為了看病在醫院外大排長龍，院方設計全國首創的電子化TOCC表單，來院病人及家屬透過QR-code、官網或紙本，入院皆需填寫旅遊史及接觸史，提供醫護人員TOCC查詢，迅速完成疫情調查及接觸者追蹤與實名登錄。

感染科主任張凱音說，電子化TOCC表單，不僅提高醫師看診效率，院方也針對全院員工進行滿意度調查，有高達92.1％的員工對院方的防疫政策感到放心。

同時發現，來診人次不減反增，2019年1到9月有20萬人次，2020年同期則高達50萬人次，可見在疫情期間，醫療服務品質受到民眾高度肯定，也節省4萬2000張紙，減少25.3公斤碳足跡。

資訊室主任謝嵩淮表示，民眾到該院就診填寫個人資料免排隊，填完問卷大約只需1分鐘，複診複寫紀錄只要30秒輕鬆完成，並且還特別設計英文、印尼文、越南文和泰文版本。

麻醉科主任文寄銘表示，院方全國首創「多模式止痛-精準超音波導引長效止痛術」，透過超音波導引定位，讓施打部位更精準到達肌肉深層，有效改善病人術後的疼痛情形，院方調查1761例，滿意度高達8成1。

(中時 )