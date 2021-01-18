新北市政府編列1億9,650萬元經費，準備在新莊區昌平國小打造「昌平城堡多功能樂活館」，是一座以歐式古典城堡造型的3層多功能動中心，市長侯友宜今（18）日上午出席動土儀式，並表示未來將提供社區民眾在課餘時間借用，並兼做為地區性緊急收容場所，預計將在2022年12月底完工。

侯友宜表示，2019至2022年投入超過84億推「美強生計畫」，目前新林國小新校舍及碧華、更寮、民安國小老舊校舍工程都已完工啟用，將陸續進行校舍改建或新建動工，而在新建或改建校舍的同時，除了提供學生優質學習環境外，也努力兼顧社區需求。

不少民眾拿著動土後的金鏟請侯友宜簽名。（李俊淇攝）

昌平國小以城堡式的校園建築坐落於新莊副都心，未來活動中心也以歐式古堡簡約風格打造。（李俊淇攝）

「昌平城堡多功能樂活館」是一座地上3層的多功能活動中心，1樓為挑高多功能球場，另外設置運動器材室及體適能教室，2樓為社團教室，3樓設置會議室，並規劃屋頂為綠化農場，在建築設計中也將融入「環保永續」精神，成為具有通風採光、節能舒適等優質環境的綠建築

昌平國小校長陳月滿表示，校內體育性社團及校隊如排球隊、羽球隊、跆拳道隊等以往無適當場地培訓，雨天時亦無室內場地供全校學生上體育課使用。如今多年來師生及家長眾所期盼的樂活館終於動土，期望樂活館完成，提供學生及民眾多元的活動空間，為城堡校園注入更有活力的新風貌。

(中時 )