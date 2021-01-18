新竹市動物保護教育園區改造開放至18日剛好滿周年，市長林智堅今天特地造訪並擔任1日「毛小孩認養大使」；動保所表示，1年來認養率達5成，已替362隻貓狗找到新家，園方也廣邀民眾踴躍洽詢領養。

為了擔任稱職的毛小孩認養大使，林智堅今天特別到貓舍、犬舍認識毛小孩們，招牌浪貓「獨眼虎斑」特地來到他懷裡撒嬌，讓他大呼「超療癒」，秒變貓控。

新竹市動物保護教育園區改造開放至今天剛好滿周年，市長林智堅（左）特地造訪並擔任1日「毛小孩認養大使」。（陳育賢攝）

林智堅也帶了伴手禮肉乾拜訪兩隻流浪狗「狗狗」及「斑斑」，在保育員悉心照顧下，浪犬都已從剛進園的害怕焦慮轉為安定親人。

動保所指出，每個流浪毛小孩過去都有段令人憐惜的小故事，例如8個月大的獨眼虎斑貓曾因受傷而失去左眼，比起健全的貓咪更不易被領養。

而今年7歲的「狗狗」，原先被1對老夫妻疼愛照顧，直到最近老先生過世、老婦人也住進安養院後，才經社會處通報收容至動保園區。但主人的離去讓狗狗常常難過得縮在角落，令人心疼。

林智堅表示，全新的動保園區從動物需求出發的設計，提供貓狗良好的的居住環境，有大草皮、X光及超音波掃描機、保暖器具等，呼籲民眾多來參觀新竹市動保園區、認養動物，一起愛護毛小孩，讓新竹市成為1座友善動物的城市。

動保所指出，去年重新開園後共接待了8749位參觀民眾，陸續收容361隻貓及380隻狗、並幫362隻貓狗找到新家，認養率達5成，也吸引台南市及屏東縣團隊前來取經。

至於相關規定，認養人需年滿20歲、完成飼主責任教育課程，並經過1周審核期，通過後方可認養，動保所也將持續電訪以了解動物狀況，歡迎符合資格的民眾踴躍參觀認養。

產發處長張力可同時表示，目前新竹市動保園區持續跟轄內動物保護協會合作，今年度將走入校園宣導動保觀念，活動辦理超過60場次，動保園區目前也開放各界預約參觀導覽，誠摯歡迎各中小學上網預約登記，讓小朋友實地走進這個不一樣的動物收容所。

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(中時 )